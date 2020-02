Video Progresívny Londýn z dielne Kulturblogu je ďalší pokus o šírenie nenávisti a bludov

V týchto dňoch internetom koluje video pod názvom „Progresívny Londýn“, vytvorené portálom Kulturblog. Tento článok je reakcia na video so snahou ponúknuť kritický pohľad na jeho obsah.

V týchto dňoch internetom koluje video pod názvom „Progresívny Londýn“, vytvorené portálom Kulturblog. Obsahom videa je práve ukázať Slovensku akúsi odvrátenú, či skrytú tvár Londýna. Ponúkajú novú perspektívu na Londýn a jeho nebezpečenstvá očami ľudí, ktorí bývajú a žijú v Londýne dlhodobo a teda, ako sami vo videu tvrdia, majú jedinečnú skúsenosť a znalosť pomerov v Londýne.

Jadro celého videa sú zábery z ulice Edgware Road, ktorá sa vyznačuje práve tým, že centrom arabskej kultúry v Londýne. Redaktorka Kulturblogu sa dokonca posmešne vyjadruje na nápisy v arabskej reštaurácií, či na osadenstvo arabskej kaviarne, kde údajne nie sú zvyknutí na bielych Európanov. Účastníci ankety tvrdia bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov, či zdrojov odkiaľ tú informáciu majú, že „títo ľudia“ (narážka na ľudí tmavej pleti) sem prichádzajú bez papierov, bez dokazovania kto sú a dokonca zneužívajú sociálny systém. Video je plné narážok na moslimov a hlavne ľudí s africkým pôvodom a nazývajú Londýn mestom, kde „denne bodajú do ľudí“.

Jedna z kľúčových myšlienok je, že odkedy sa stal primátorom mesta Sadiq Khan, s moslimským vierovyznaním, narástla kriminality v meste a že si dnes sa nad tým nik nezamýšľa. Ďalší „skvelý“ výrok je, že metro je plné pútačov a reklám o diverzite. Je pozoruhodné, keď diverzita, čiže rôznotvárnosť ľudí prekáža človeku, ktorý donedávna chodil ovešaný piatimi labretmi (piercing spodnej pery) a nik ho preto neobťažoval. Prečo? No presne pre tú diverzitu, tá rôznorodosť ľudí, osobností a ich prejavu je v Londýne braná ako samozrejmosť. Multikultúrna džungľa, ako Londýn nazývajú tvorcovia toho videa, je práve silnou stránkou tohto mesta a tá rôznotvárnosť je to, čo ľudí do Londýna priťahuje a priviedlo aj týchto účastníkov ankety. Ak by bol život v Londýne tak neznesiteľný tak by veru odišli už dávno tak ako utiekli aj zo Slovenska.

Mohol by som rozoberať celé to video a skúsiť overiť každý ich výrok, to však nemá žiaden zmysel. Verím, že človek s otvorenou mysľou to môže urobiť sám. Hlavnou otázkou však je, čo týmto videom jeho tvorcovia sledujú? Nič viac len obyčajný strach. Chcú navodiť strach aby nám ten pomohol vo výbere pri sobotňajších voľbách. Aj keď možno nezvyčajne, ale iný zdroj tohto výroku som nenašiel, chcel by som uviesť výrok majstra Yoda z filmovej série Star Wars, ktorý hovorí: „Strach vedie k hnevu, hnev vedie k nenávisti a nenávisť k utrpeniu.“ Tento výrok vystihuje podľa mňa kam logika príkladov a informácií tohto videa vedie. Sú to len klamstvá a lží, od ľudí, ktorí pokrytecky tvrdia ako nebezpečne v Londýne je, sami ho však neopustia, ale Slovensko nabádajú na prevenciu. Nenechajme sa zmiasť lacnými bludmi.

Slovensko nemá problém s imigráciu ale s emigráciou našich mladých, konkrétne aj týchto účastníkov ankety. Overujme si takto ľahko ponúkané fakty. Nebojme sa pochybovať o výrokoch tohto typu. Ako napríklad, prečo nám neukázali Čínsku štvrť priamo v srdci mesta, alebo napríklad poľské obchody v Ealingu, či iných častiach? Prečo im nevadila Turecká časť v Barnet, či Karibská v Notting Hill alebo dokonca Indickú časť na Brick Lane? Sťažovať sa na židovské centrum na severe Londýna by asi bolo moc okaté pre priaznivcov ĽSNS. Video o týchto častiach mesta nehovorí, nepovie nám, že paradoxne to bolo práve na tej arabskej ulici kde sa stal jeden z útokov na Londýn v 2005. Prečo nám to nepovedia? Lebo by to narušilo váhu ich pointy. No a v tom je to celé.

Každý kto do Londýna prišiel ochutnal šavarmu, či skúsil vodnú fajku, veľmi rád si dá čínske špeciality, či indické kary. Slovensko nemá problém s návalmi migrantov, a pravda je viditeľné každý deň na uliciach u nás doma. Nás netrápi človek zo Somálska, či Líbye, ktorí je u nás nelegálne, lebo takí nie sú. Nás trápi práve to, že nemáme na lieky, že do nemocnice si nosíme toaletný papier, to že nie sú prostriedky na šport pre deti, že vzdelanie na Slovensku nestačí na to aby si človek našiel zamestnanie, a zamestnanie nestačí na to aby človek mohol dôstojne žiť. A namiesto toho aby štát pritiahol investorov do častí Slovenska, kde je vysoká nezamestnanosť, ten „sociálny štát“ ju radšej dá do Nitry a prácu ponúkne v Srbsku. Toto Sú problémy prečo mnohí a konkrétne aj účastníci videa vycestovali za lepším ako mali na Slovensku do, ako to oni nazývajú, multikultúrnej džungle. Škoda, že to Kulturblogu neprekáža viac ako multikultúrny Londýn.

Neverme pokrytcom, ale používajme vlastný rozum. Ten je vždy a bude naďalej najlepší radca.